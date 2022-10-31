США предрекли большие трудности из-за санкций на алюминий из России The Hill: США столкнутся с большими трудностями из-за санкций на алюминий из России

Фото: pixabay.com

Обозреватель Марк Буш в статье для The Hill заявил, что введение санкций на российский алюминий Вашингтоном приведет экономику Соединенных Штатов Америки в состоянию надвигающейся рецессии. Он добавил, что решение ввести ограничительные меры на этот товар не навредит России, но разожжет напряженность между союзниками. Журналист отметил, что данный шаг никак не поможет Украине.

Запрет на алюминий не навредит России и не поможет Украине. Вместо этого он вновь разожжет напряженность между союзниками по поводу торговли алюминием и оставит экономику США в плохом состоянии, — написал Буш.

По словам публициста, импорт алюминия из России составляет до 15% от всех поставок металла в США. Запрет на ввоз спровоцирует введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов. Буш указал на то, что эти действия лишь ускорят растущую инфляцию.

Группа республиканцев в палате представителей и сенате Конгресса США ранее высказалась против конфискации и использования российских активов для оказания помощи Украине. По мнению политиков, предложенное демократами положение в отчете конференции о законе о полномочиях на национальную оборону не было проверено как следует соответствующими комитетами. Автор материала указывает на то, что демократы с этим мнением категорически не согласны.