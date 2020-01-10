https://static.news.ru/photo/78d3857e-3395-11ea-aa2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: John F. Williams/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС США планируют усилить своё присутствие в Тихоокеанском регионе и расширить усилия по противодействую Китаю. Для этого в регион направят специальную оперативную группу для проведения информационных, электронных, ракетных и киберопераций против Пекина.

Как сообщает агентство Bloomberg, подразделение будет иметь высокоточное оружие для нанесения ударов по морским и наземным целям.

В издании отметили, что это может помочь США в дальнейшем расчистить путь для ВМФ.

Как ранее писал NEWS.ru, китайский МИД обратился к США с призывом быть сдержанными после убийства командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.