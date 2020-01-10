ВС США планируют усилить своё присутствие в Тихоокеанском регионе и расширить усилия по противодействую Китаю. Для этого в регион направят специальную оперативную группу для проведения информационных, электронных, ракетных и киберопераций против Пекина.
Как сообщает агентство Bloomberg, подразделение будет иметь высокоточное оружие для нанесения ударов по морским и наземным целям.
В издании отметили, что это может помочь США в дальнейшем расчистить путь для ВМФ.
Как ранее писал NEWS.ru, китайский МИД обратился к США с призывом быть сдержанными после убийства командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен