США передали Киеву древнее оружие Foreign Policy: таможня США передала Киеву древнее оружие из российской посылки

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Издание Foreign Policy сообщило, что таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России. В ведомстве решили, что артефакты, по мнению экспертов, «происходят с территории, принадлежащей современной Украине».

Так, украинские ученые датировали обнаруженные железные мечи VI–V веком до нашей эры. Кремниевый топор, если верить изданию, оказался на три века моложе. Оружие передавали на торжественной церемонии в посольстве Украины в США.

По данным издания, оружие было отправлено из российского Краснодарского края и задержано в 2022 году в аэропорту Нью-Йорка. Один и тот же отправитель посылал в США более 20 посылок, их содержимое находится на экспертизе.

Ранее сообщалось, что власти Липецкой области обратились к местным жителям с просьбой не принимать посылки от незнакомцев, поскольку в них могут находиться боеприпасы и записки с угрозами. Известно, что только 8 марта в Липецке произошло несколько инцидентов подобного рода.