США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море

https://static.news.ru/photo/8e1ecbe4-c541-11ea-a440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche / Godong/Global Look Press

Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Сегодня мы укрепляем политику США в отношении жизненно важной части региона — Южно-Китайского моря. Мы ясно даём понять: претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря полностью незаконны, как и его усилия поставить их под контроль путём угроз, — отметил Помпео, слова которого приводит РИА Новости.

Госсекретарь США также напомнил, что Пекин не предложил юридических оснований своей политики, а арбитражный трибунал в 2016 году отверг претензии КНР. Так, Вашингтон считает, что КНР не имеет юридических оснований для эксклюзивной экономической зоны вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, которые оспаривают Филиппины, а также на риф Мисчиф и банку Секонд Томас. Помимо этого, власти США не признают права КНР на воды за пределами 12-мильной зоны вокруг островов Спратли. Также отрицаются претензии Пекина на воды, оспариваемые Вьетнамом, Малайзией и Индонезией, подчеркнул Помпео.

Кроме того, госсекретарь США объявил незаконными претензии Китая на банку Джеймс — подводное образование, расположенное в 50 милях от Малайзии и в тысяче миль от побережья КНР.

Мир не позволит Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей. Америка поддерживает наших союзников и партнёров в Юго-Восточной Азии в защите их суверенных прав на офшорные ресурсы, — заключил Помпео.

Китай несколько десятилетий ведёт споры с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в Южно-Китайском море, где были обнаружены значительные запасы углеводородов.

В 2016 году постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что КНР не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Согласно решению суда, спорные территории архипелага Спратли не являются островами — никакой исключительной экономической зоны там нет. Тем не менее, власти Китая не признали решение арбитража.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 26 июня 2020 года на 36-м саммите приняла решение об урегулировании территориальных споров в Южно-Китайском море на основе требований международного права.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Сергей Лавров и Майк Помпео обсудили встречу «пятёрки» Совбеза ООН. Политики обменялись мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний совместных рабочих групп по военно-политической тематике.

Также были затронуты темы урегулирования вооружённых конфликтов в разных частях света, включая ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане и ряд иных актуальных вопросов международной повестки.