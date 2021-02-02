США отказываются первыми идти навстречу Ирану в вопросе ядерной сделки

Фото: Unsplash

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что до конца недели внесёт проект закона о введении санкций в отношении лиц, «ответственных» за приговор в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

На этой неделе мы внесём законопроект, чтобы наложить санкции на ответственных за эти действия (решение суда о реальном сроке заключения для Навального. — NEWS.ru), — сообщил Ромни на своей странице...