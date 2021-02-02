США отказываются первыми идти навстречу Ирану в вопросе ядерной сделки

Иран должен сделать первоначальные шаги в рамках ядерной сделки. Только тогда новая администрация США пойдёт на контакты с властями этой страны. Такое заявление сделали в американском Госдепартаменте.
Главе пресс-службы Госдепа Неду Прайсу был задан вопрос о том, планирует ли новая администрация страны вести какие-то переговоры с Ираном.
В первую очередь мы собираемся вести тесные консультации с нашими союзниками и партнерами — это то, что мы делаем. Мы также консультируемся с членами Конгресса. Мы не вели никаких консультаций с Ираном. И я не ожидаю, что мы их проведем до того, как будут предприняты эти первоначальные шаги, — цитирует ТАСС представителя Госдепа.
Ранее NEWS.ru писал, что представители президента США Джо Байдена и власти Ирана открыли каналы обратной связи для переговоров о судьбе СВПД, который администрация Дональда Трампа покинула в одностороннем порядке два года назад. Правда, в Тегеране ожидают, что в качестве стимула Вашингтон обратит вспять часть санкционных решений предыдущей команды Белого дома.