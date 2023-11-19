США опровергли сделку Израиля с ХАМАС о прекращении огня Представитель Совета нацбезопасности США: сделки по паузе в боях в Газе пока нет

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

США, Израиль и ХАМАС пока не достигли соглашения по прекращению огня, но продолжают работать над его достижением, заявила официальная представительница Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Адриенн Уотсон в Twitter (X). Таким образом она опровергла сообщение The Washington Post, согласно которому три стороны приблизились к сделке о пятидневной паузе в боях в секторе Газа.

Мы еще не достигли соглашения, но продолжаем упорно работать над его достижением, — написала Уотсон.

Ранее сообщалось, что, согласно сделке, режим временного перемирия введут в обмен на освобождение 50 или более заложников в ближайшие дни. Вести мониторинг соблюдения паузы будут с воздуха.

До этого глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что прекращение огня в секторе Газа возможно только после возвращения всех захваченных ХАМАС заложников и свержения самого радикального движения. Дипломат добавил, что дал соответствующие пояснения своему коллеге из Ирландии, который на днях приехал в Израиль. Там существует «ужасающее непонимание ситуации», констатировал Коэн.

В свою очередь представитель ХАМАС Абу Убейда сообщал, что военное крыло группировки «Бригады аль-Кассама» потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников. По его словам, теперь движение не может гарантировать их безопасность.