США обвинили РФ в печати фальшивых денег для Ливии

Правительство Мальты в пятницу, 29 мая, изъяло партию ливийской валюты на сумму $1,1 миллиарда. Как утверждает Госдепартамент США, деньги оказались фальшивыми.
По сообщению американского ведомства, фальшивые динары были напечатаны российским предприятием «Гознак».
По версии США, заказчиком печати валюты выступил не Центральный банк Ливии, а некая нелегитимная организация.
Кроме того, Госдеп обвинил Россию в усугублении экономических проблем Ливии.
Данный инцидент снова подчёркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии, — отмечается в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии военного решения ливийского кризиса. По её словам, необходимо соблюдать решения по ливийской проблематике, которые были приняты ранее.
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