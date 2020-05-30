США обвинили РФ в печати фальшивых денег для Ливии

https://static.news.ru/photo/e44d5f82-a25d-11ea-810e-fa163e074e61_660.jpg Центральный банк Ливии Фото: weisserstier/CC BY 2.0/wikimedia.org

Правительство Мальты в пятницу, 29 мая, изъяло партию ливийской валюты на сумму $1,1 миллиарда. Как утверждает Госдепартамент США, деньги оказались фальшивыми.

По сообщению американского ведомства, фальшивые динары были напечатаны российским предприятием «Гознак».

По версии США, заказчиком печати валюты выступил не Центральный банк Ливии, а некая нелегитимная организация.

Кроме того, Госдеп обвинил Россию в усугублении экономических проблем Ливии.

Данный инцидент снова подчёркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии, — отмечается в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии военного решения ливийского кризиса. По её словам, необходимо соблюдать решения по ливийской проблематике, которые были приняты ранее.