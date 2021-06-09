США обозначили цель борьбы против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/c9f0fe2a-c9ab-11eb-879a-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Основная цель борьбы Соединённых Штатов против «Северного потока — 2» заключается в том, чтобы российский газопровод не использовался в качестве оружия политического влияния. Об этом в ходе общения с журналистами сказал глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

Прайс заметил, что Вашингтон не надеется на то, что реализация проекта «Северный поток — 2» будет доведена до конца.

Наша цель заключается в том, чтобы сделать всё, как с помощью санкций, так и дипломатии, чтобы трубопровод не использовался в качестве политического оружия, — добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что для США не было никакого смысла вводить новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», поскольку первая нитка уже достроена.

По мнению политика, всё, что делалось Штатами в отношении «Северного потока — 2», было выгодно только им самим.