США обозначили цель борьбы против «Северного потока — 2»

Основная цель борьбы Соединённых Штатов против «Северного потока — 2» заключается в том, чтобы российский газопровод не использовался в качестве оружия политического влияния. Об этом в ходе общения с журналистами сказал глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.
Прайс заметил, что Вашингтон не надеется на то, что реализация проекта «Северный поток — 2» будет доведена до конца.
Наша цель заключается в том, чтобы сделать всё, как с помощью санкций, так и дипломатии, чтобы трубопровод не использовался в качестве политического оружия, — добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что для США не было никакого смысла вводить новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», поскольку первая нитка уже достроена.
По мнению политика, всё, что делалось Штатами в отношении «Северного потока — 2», было выгодно только им самим.