США не намерены признавать итоги декабрьских выборов в Венесуэле

https://static.news.ru/photo/50f416b0-c2d6-11ea-b9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jimmy Villalta/Global Look Press

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не собираются признавать результаты предстоящих в декабре парламентских выборов в Венесуэле.

Мы назовём выборы, которые они (венесуэльские власти — NEWS.ru) планируют на 6 декабря, мошенничеством, в которое они явно планируют их превратить. И мы не признаем исход этих мошеннических выборов, — подчеркнул Абрамс, выступая на интернет- семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

По его словам, США хотят увидеть восстановление демократии для венесуэльского народа. Именно поэтому американская сторона намерена напряжённо работать над сохранением группы стран, добивающихся ухода президента Боливарианской республики Николаса Мадуро с главного поста страны, передаёт ТАСС.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые акции протеста против действующего президента страны Николаса Мадуро. Лидер подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Мадуро при этом заявил, что Гуайдо является марионеткой Вашингтона. США и ряд других западных стран признали лидера оппозиции в качестве президента Венесуэлы. РФ, КНР, Турция и некоторые другие страны заявили, что легитимным главой Венесуэлы является Мадуро.

Ранее британский кабмин однозначно признал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики. Такое решение вынес Верховный суд Королевства во время тяжбы между представителями внутреннего конфликта южноамериканской страны о принадлежности свыше $930 млн в золотых слитках (общая масса — 31 тонна), находящихся в Банке Англии.

Власти европейской страны фактически лишили правительство действующего лидера Николаса Мадуро доступа к хранящемуся в Великобритании золоту. Это происходит не в первый раз. В 2018-м Банк Англии отказал Венесуэле в возврате золотых слитков на сумму около $525 млн, опасаясь, что политик захватит богатства, принадлежащие государству, и использует их в своих целях.

Споры начались после того, как центральный банк Венесуэлы BCV попытался перевести золото из британского банка на счета программы развития ООН, потратив таким образом средства на медицинские товары и продовольствие для жителей республики в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Однако процедуру остановили: на своё право распорядиться драгоценным металлом указал специально сформированный Гуайдо управляющий совет регулятора, писал NEWS.ru.