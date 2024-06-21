США начали обновлять ядерный арсенал ICAN: США обновляют размещенный в пяти странах Европы ядерный арсенал

Фото: Airman Brooke Moeder/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США находятся в процессе обновления своего ядерного арсенала, развернутого в пяти странах Европы, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. Он пояснил, что это происходит путем замены старых ядерных снарядов боеголовками нового поколения

США находятся в процессе замены своего ядерного оружия в Европе на новое поколение, это видно по тому, как самолеты ВВС США, предназначенные для этого вида транспорта, отслеживаются в прямом эфире. Они не говорят об этом публично, но это обновление арсенала продолжается, — сказал он.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о пересмотре отношения стран Альянса к ядерному оружию связаны с изменением ядерной программы США. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что Вашингтон будет делать ставку на определенные виды вооружения, Столтенберг говорил про бомбы B61-12, следующая, по мнению специалиста, будет B61-13. Леонков рассудил, что некоторые страны НАТО примут участие в ядерной программе США взамен на размещение этого оружия на своих территориях.

Столтенберг до этого сообщил, что страны Альянса обсуждают возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. Он отказался вдаваться в подробности об их числе, так как пока идут консультации.