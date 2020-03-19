https://static.news.ru/photo/06052628-6a14-11ea-a65c-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

Белый дом рассматривает возможность введения новых санкций против России, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти.

По данным The Wall Street Journal, США намерены призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню добычи нефти. Для этого будут использоваться связи Госдепартамента и Совета национальной безопасности Белого дома. При этом американская администрация собирается ввести новые санкции против России.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию на нефтяном рынке, заявил, что цена на топливо стала серьёзной проблемой для России, экономика которой строилась на этом.