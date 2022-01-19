США могут ограничить поставки микросхем в Россию

В случае «нападения» России на Украину США наложат ограничения на экспорт микросхем. Соответствующее предупреждение американским производителям направил Белый дом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным агентства, Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) направила запрос в Совет национальной безопасности Белого дома с целью понять, насколько возможно расширение экспортных ограничений. Представители СНБ в телефонном разговоре ответили, что рассматриваются любые варианты санкций в случае «вторжения».

По словам официального представителя SIA по связям с общественностью Джимми Гудрича, запрет на экспорт может оказать серьёзное влияние на глобальные цепочки поставок.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала подтверждать информацию о возможном запрете. Однако она отметила, что США готовы к любым жёстким санкциям в отношении России.

Ранее в ходе пресс-конференции, посвящённой первому году пребывания на высшем государственном посту, президент США Джо Байден пригрозил России «катастрофой» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Он пообещал ввести небывалые ранее санкции, в том числе — запрет на операции с долларом. При этом Байден отметил, что, по его мнению, Путин не желает реальной войны, но «проверяет» Запад.