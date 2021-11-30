США изъяли украденные российским хакером $2,3 млн в криптовалюте

В США правоохранители изъяли порядка $2,3 млн в криптовалюте, украденные российским хакером из Санкт-Петербурга Александром Сикериным. Как сообщает CNN со ссылкой на документы суда, мужчина связан с хакерской группировкой REvil, жертвы которой за несколько лет лишились более $200 млн.

По информации телеканала, в августе 2021 года ФБР изъяло криптокошелёк, по которому можно отследить связь с атаками при помощи программ-вымогателей, совершёнными Сикериным. Также, по их данным, с апреля 2019 года по июль 2021-го в результате хакерских атак REvil жители США и других странах заплатили более $200 млн.

США объявили награду до $10 млн за информацию об организаторах REvil.

Ранее распространили ориентировку на гражданина России Евгения Полянина, которого подозревают в вымогательстве и отмывании денег. По информации сотрудников бюро, россиянин находится в Барнауле и действовал в составе группировки REvil. Предположительно, Полянин заведомо заражал компьютеры граждан США вредоносным программным обеспечением, которое блокировало доступ к личным данным пользователя. На экране жертв появлялось сообщение с требованием выплатить выкуп. В противном случае злоумышленник грозил опубликовать личные данные в Сети. По информации ФБР, Полянин якобы получил с жертв $13 миллионов.