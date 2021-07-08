США испытали ракету, способную ударить по Москве за 20 минут

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели наземные испытания прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Об этом сообщает The Drive.

Тесты прошли на авиабазе Эглин во Флориде. Гиперзвуковая ракета способна ударить по Москве за 20 минут, а по Пекину — за 30. Официальных подробностей об устройстве боеголовки не сообщается. По данным издания, ракета изготовлена по технологии Lethality Enhanced Ordnance (LEO), которая использует взрывчатое вещество PBXN-110.

Ранее сообщалось, что США ответили на испытания новейшей российской подлодки «Белгород». Американская подлодка USS Alaska оказалась возле британской базы в Гибралтарском проливе, через неё периодически проходят российские военные корабли. В Пентагоне встревожены появлением у РФ новой подлодки. В США считают, что «Белгород» представляет собой инновационное оружие, которое может нести угрозу безопасности США.