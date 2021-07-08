США испытали ракету, способную ударить по Москве за 20 минут

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели наземные испытания прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Об этом сообщает The Drive.
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Ранее сообщалось, что США ответили на испытания новейшей российской подлодки «Белгород». Американская подлодка USS Alaska оказалась возле британской базы в Гибралтарском проливе, через неё периодически проходят российские военные корабли. В Пентагоне встревожены появлением у РФ новой подлодки. В США считают, что «Белгород» представляет собой инновационное оружие, которое может нести угрозу безопасности США.