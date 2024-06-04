США испытали межконтинентальную баллистическую ракету США провели испытания с межконтинентальной баллистической ракетой Minuteman III

Фото: Tsgt. Brittany Murphy/U.S. Space/Global Look Press

Вашингтон провел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во вторник, 4 июня, сообщается в пресс-релизе базы Ванденберг Космических сил США, на которой производились испытания. Уточняется, что ракета не несла боеприпаса.

Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был произведен с базы космических сил Ванденберг во вторник, 4 июня, — говорится в публикации.

Это был первый из двух запланированных тестовых запусков ракеты Minuteman III. Уточняется, что целью испытаний была проверка безопасности, надежности, эффективности и готовности системы вооружения.

Ранее руководство американского полигона Ванденберг объявило о планах провести два тестовых запуска не вооруженной ядерным зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Следующие испытания пройдут в четверг, 6 июня.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин предположил, что Россия может провести демонстрационный ядерный взрыв на Новой Земле. Он напомнил, что там взрывали 58-мегатонную водородную бомбу, получившую в народе название «Кузькина мать».