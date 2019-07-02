Вопрос контроля над вооружениями остаётся одной из самых важных и одновременно проблемных тем в отношениях России и США. Прошедшая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке показала, что приоритетом Москвы всё ещё является продление СНВ-3. Однако в Вашингтоне не только медлят с ответом, но и планомерно урезают численность Управления Госдепартамента США, ответственного за тематику.

Газета The Guardian сообщила о критическом сокращении персонала Управления стратегической стабильности и сдерживания Госдепартамента США. По данным издания, за последние два года его численность уменьшилась на 70% — с 14 до четырёх человек. Однако сокращение штата не единственная тенденция, также меняется вектор работы Управления — теперь его основной задачей становится работа над созданием условий для разоружения, в рамках которой диалог будет вестись со странами, не обладающими ядерным оружием. Бывшие сотрудники Управления в беседе с британской газетой признались: заниматься темой продления договора о СНВ-3 фактически некому. По мнению опрошенных изданием экспертов, сокращение численности сотрудников — преднамеренная стратегия советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который является противником соглашений по контролю над вооружениями, поскольку они вроде как ограничивают суверенитет США.

Управление стратегической стабильности и сдерживания Госдепартамента США отвечает за ведение дипломатических переговоров, ратификацию соглашений в Конгрессе, имплементацию и верификацию действующих и будущих соглашений по контролю над ядерными вооружениями. Также Управление взаимодействует с союзниками и партнёрами США для того, чтобы уверить их в соблюдении Вашингтоном обязательств по сдерживанию и поддерживает отношения с Россией и Китаем.

Сокращение штата сотрудников происходит на фоне кризиса в отношениях России и США в области контроля над вооружениями. Так последними шагами Вашингтона стали выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и неопределённость по продлению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. Президент США Дональд Трамп заявлял о желании заключить новое соглашение между США, Россией и Китаем, однако в Пекине подобные инициативы предсказуемо не встретили должного понимания — в НОАК ракеты средней дальности составляют основу оборонного потенциала. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 1 июля, что Москва готова поддержать многостороннюю инициативу Вашингтона, но это не означает, что Пекин к ней присоединится.

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Об углублении кризиса между Москвой и Вашингтоном в этой области свидетельствует и скорая смена специального помощника президента США по России и Европе Фионы Хилл на Тима Моррисона, который, как писал News.ru, специализируется на вопросах нераспространения и контроля над вооружениями. С одной стороны, его назначение укладывается в линию Трампа на заключение новой трёхсторонней сделки, с другой — Моррисона считают «человеком Болтона», который разделяет мнение последнего по судьбе существующих соглашений.

По итогам прошедшей на днях двусторонней встречи в Осаке Путин и Трамп заявили об обсуждении вопросов разоружения и нераспространения, однако никакой конкретики сказано не было. Путин анонсировал начало консультаций по линии внешнеполитических ведомств двух стран по СНВ-3, но подчеркнул, что эти консультации могут и не привести к продлению договора. Очевидно, каких-либо позитивных сигналов от американской стороны не поступило.

Как пояснил News.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, из Управления Госдепа ушли почти все ключевые эксперты, что свидетельствует о потере интереса США к проблематике контроля над вооружениями. Однако, по его словам, при необходимости сотрудников можно вернуть обратно или нанять по временному контракту.

Проблема в том, что Джон Болтон и Тим Моррисон блокируют все традиционные инициативы по контролю над вооружениями, а Трамп не выносит сделок Обамы. Продления СНВ-3 и соглашения с участием Китая не будет, — сказал Фролов.

При этом эксперт подчеркнул, что Россия, как и США также несёт ответственность за развал действующих соглашений. По его словам, Москва выдвинула условия для продления СНВ-3, которые выходят за рамки обязательств Вашингтона по договору. Речь идёт о конверсии бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подлодок США, которая, как считают российские власти, должна исключать их повторное применение в качестве носителей ядерного оружия. По словам эксперта, необратимость конверсии не является одним из условий СНВ-3. Кроме того, препятствием становится и нежелание российских властей ограничивать гиперзвуковое оружие. В текущей ситуации возможным вариантом развития событий Фролов посчитал подписание декларации о намерениях в стратегической области без обязательств.