Вопрос контроля над вооружениями остаётся одной из самых важных и одновременно проблемных тем в отношениях России и США. Прошедшая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке показала, что приоритетом Москвы всё ещё является продление СНВ-3. Однако в Вашингтоне не только медлят с ответом, но и планомерно урезают численность Управления Госдепартамента США, ответственного за тематику.
Газета The Guardian
Управление стратегической стабильности и сдерживания Госдепартамента США
Сокращение штата сотрудников происходит на фоне кризиса в отношениях России и США в области контроля над вооружениями. Так последними шагами Вашингтона стали выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и неопределённость по продлению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. Президент США Дональд Трамп заявлял о желании заключить новое соглашение между США, Россией и Китаем, однако в Пекине подобные инициативы предсказуемо не встретили должного понимания — в НОАК ракеты средней дальности составляют основу оборонного потенциала. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 1 июля, что Москва готова поддержать многостороннюю инициативу Вашингтона, но это не означает, что Пекин к ней присоединится.
Об углублении кризиса между Москвой и Вашингтоном в этой области свидетельствует и скорая смена специального помощника президента США по России и Европе Фионы Хилл на Тима Моррисона, который, как писал News.ru, специализируется на вопросах нераспространения и контроля над вооружениями. С одной стороны, его назначение укладывается в линию Трампа на заключение новой трёхсторонней сделки, с другой — Моррисона считают «человеком Болтона», который разделяет мнение последнего по судьбе существующих соглашений.
По итогам прошедшей на днях двусторонней встречи в Осаке Путин и Трамп заявили об обсуждении вопросов разоружения и нераспространения, однако никакой конкретики сказано не было. Путин анонсировал начало консультаций по линии внешнеполитических ведомств двух стран по СНВ-3, но подчеркнул, что эти консультации могут и не привести к продлению договора. Очевидно, каких-либо позитивных сигналов от американской стороны не поступило.
Как пояснил News.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, из Управления Госдепа ушли почти все ключевые эксперты, что свидетельствует о потере интереса США к проблематике контроля над вооружениями. Однако, по его словам, при необходимости сотрудников можно вернуть обратно или нанять по временному контракту.
Проблема в том, что Джон Болтон и Тим Моррисон блокируют все традиционные инициативы по контролю над вооружениями, а Трамп не выносит сделок Обамы. Продления СНВ-3 и соглашения с участием Китая не будет, — сказал Фролов.
При этом эксперт подчеркнул, что Россия, как и США также несёт ответственность за развал действующих соглашений. По его словам, Москва выдвинула условия для продления СНВ-3, которые выходят за рамки обязательств Вашингтона по договору. Речь идёт о конверсии бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подлодок США, которая, как считают российские власти, должна исключать их повторное применение в качестве носителей ядерного оружия. По словам эксперта, необратимость конверсии не является одним из условий СНВ-3. Кроме того, препятствием становится и нежелание российских властей ограничивать гиперзвуковое оружие. В текущей ситуации возможным вариантом развития событий Фролов посчитал подписание декларации о намерениях в стратегической области без обязательств.