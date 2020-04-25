Средство от изжоги стали использовать для лечения коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/37b8faa6-88bd-11ea-a84c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lilly/imagebroker.com/Global Look Press

Американские медики проводят клинические испытания фамотидина для лечения пациентов с коронавирусом. Лекарство было разработано для борьбы с изжогой.

В истории медицины есть много примеров, когда лекарство, предназначенное для одной цели, могло подействовать и на другое заболевание. Люди надеются, — заявил президент Института медицинских исследований имени Файнштейна доктор Кевин Трейси.

По его словам, если препарат покажет свою эффективность, то его можно будет использовать, поскольку он «недорогой, универсальный и его много».

Медики вводят пациентам лекарство внутривенно, дозировка в девять раз превышает необходимую для лечения изжоги. В настоящее время фамотидин испытывают на 187 пациентах. Планируется увеличить их число до 1200.

NEWS.ru писал, что за сутки в США умерли 1126 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших составляет 54 887 человек. За весь период зафиксировано 965 933 случая заболевания.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3 миллиона, более 878 тысяч выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали свыше 208 тысяч человек.