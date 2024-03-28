Спецслужбы США уличили в сокрытии от России данных о теракте в «Крокусе» NYT: спецслужбы США передали России не все данные об угрозе теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецслужбы США передали России не всю имеющуюся у них информацию об угрозе теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает The New York Times. В издании заявили, что американская сторона опасалась раскрыть свои источники.

По данным NYT, враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили американским чиновникам поделиться информацией о террористическом заговоре «сверх необходимого». В США побоялись, что российские власти узнают об источниках и методах разведки американцев.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецким спецслужбам не было известно о подготовке теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, подобными сведениями, предположительно, располагали в США.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что высказывания США о единственной версии теракта в «Крокусе» призваны переключить внимание. По его словам, до сих пор никаких официальных сообщений о случившейся трагедии озвучено не было. Песков добавил, что российские спецслужбы сейчас ищут подкрепление уже выдвинутым версиям, чтобы остановиться на одной аргументированной. Директор ФСБ Александр Бортников в свою очередь заявлял, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след.