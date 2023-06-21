Спасавший «Курск» водолаз рассказал, кто ищет батискаф «Титан» Водолаз Звягинцев: в поисках «Титана» участвуют водолазы США, с которыми сотрудничали в России

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Герой России водолаз Андрей Звягинцев, участвовавший в спасении подводной лодки «Курск», заявил в комментарии NEWS.ru, что в поисках батискафа «Титан» участвуют подводники США, с которыми ранее сотрудничали российские службы. Офицер отметил, что у этих служб должны быть все технические средства для обнаружения затерявшегося судна.

Первое — это обнаружение аппарата, второе — это эвакуация самого «Титана» и непосредственно людей на нем, по состоянию воздуха это критично. Ранее мы взаимодействовали со спасателями США, которые сейчас участвуют в операции. Я надеюсь, весь комплекс подготовительных мер и оборудования, предназначенного для работы на такой глубине, уже находится у них на борту и в готовности подводно-технических работ по спасению экипажа и извлечению аппарата из толщи воды, — рассказал Звягинцев.

Водолаз отметил, что спасателям нужно при любых событиях и обстоятельствах иметь все приспособления, как водолазные, так и подводно-технические, которые нужно использовать при обнаружении аппарата.

Ранее океанолог Стивен Макгинти заявлял, что члены экипажа затерянного в Атлантическом океане батискафа «Титан» не смогут перейти на борт спасательного судна под водой. Он пояснил, что сама подлодка не предназначена для этого.