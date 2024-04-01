Совратившая школьника учительница избежала тюрьмы Учительница отделалась условным сроком за секс со школьником в США

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Бывшая учительница из США Маккенна Киндред совратила 17-летнего школьника, но смогла избежать тюремного заключения, сообщило The Spokesman-Review. Суд принял решение дать 25 летней осужденной штраф и условное наказание.

Бывшая работница школы Central Valley High school попала под суд после того, как школьники сообщили администрации о ее интимной связи с ассистентом из числа учеников. Согласно судебным документам, его одноклассники рассказали, что пара через соцсети обменивалась откровенными фотографиями. Киндред также уведомляла начальство об угрозах из-за предполагаемой связи с учеником, но отрицала правдивость обвинений.

Полиция выяснила, что Киндред действительно занималась сексом с учеником у себя дома и вела эротическую переписку. В этом признался сам подросток. После вину признала и Киндред. Суд приговорил ее к уплате $700 штарфа (около 64 тысяч рублей) и двум годам условного заключения. Кром етого, Киндред на протяжении 10 лет будет значиться в списке половых преступников.

Мать пострадавшего школьника согласилась с приговором. Женщина объяснила, что связь с учительницей негативно сказалась на состоянии сына, заявив, что она просто хочет, чтобы все закончилось.

Ранее учительницу из штата Аризона в США арестовали за то, что она на протяжении двух месяцев насиловала 15-летнего школьника. Расследование началось после того, как муж педагога нашел ее переписку с учеником. Заявление в полицию на женщину написала ее свекровь.