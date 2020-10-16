Советник Трампа: в РФ не на что больше наложить санкции

https://static.news.ru/photo/145dc188-0fbb-11eb-9196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не осталось объектов, на которые можно было бы наложить санкции, считает советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям, — цитирует американского политика РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу наладить отношения. Он отмечал, что его от сотрудничества с Россией сдерживает официальная позиция его страны. Она заключается в противодействии Москве и носит комплексный характер.

В частности, только за время президентства Трампа США 46 раз принимали решения о продлении или расширении санкций в отношении РФ.