Собака, спасшая семью от торнадо, вернулась домой через 54 дня

https://static.news.ru/photo/78c147cc-8a31-11ea-8354-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/dog_rates

В американском городе Куквилл (штат Тенесси) собака по кличке Белла вернулась домой после того, как её 54 дня считали пропавшей. 3 марта на город налетел торнадо, собака заранее почуяла неладное и разбудила хозяев. Дом был разрушен, но люди успели спастись.

Как рассказал хозяин Беллы Эрик Джонсон, в ночь перед катастрофой собака забралась под его кровать и начала скулить. Из-за этого второй пёс по кличке Скутер стал лаять. Джонсон проснулся и узнал из новостей, что торнадо движется в их сторону. Он разбудил всех домочадцев и спрятал их в ванной. В результате происшествия дом оказался полностью разрушен, у жены было сломано ребро, у Джонсона — порезы на голове, дети остались невредимы. Погиб только пёс Скутер, а Белла бесследно исчезла и её тоже уже начали считать погибшей, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, житель малайзийского города Ипох Лайонел Виталингам подобрал на оживлённой трассе небольшую собаку породы голдендудль по имени Сигги. На её ошейник прежний хозяин прикрепил записку, которая настолько растрогала мужчину, что он забрал собаку с собой. «Привет, меня зовут Сигги! Я самая любящая и внимательная собака, с которой вы когда-либо встречались! Мой хозяин очень извиняется за то, что оставил меня в этом месте, но он больше не может заботиться обо мне», — говорилось в записке. В послании сообщались порода и возраст собаки, а также говорилось о её прекрасных сторожевых качествах. Виталингам забрал собаку, накормил и искупал, а позже передал её своему брату, «так как в его доме намного комфортнее».