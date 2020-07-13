WP: Трамп со дня инаугурации солгал более 20 тысяч раз

https://static.news.ru/photo/243c041a-c4fd-11ea-a1d9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Mike Theiler/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп со дня вступления в должность главы государства сделал 20 055 лживых заявлений. Количество несоответствующих действительности высказываний хозяина Белого дома подсчитала газета The Washington Post.

По данным издания, только за последние 14 месяцев Трамп лгал на публике в среднем 12 раз в день. Речь идёт о его выступлениях на митингах, интервью СМИ и сообщениях в соцсетях.

Чаще всего ложные заявления касались современного состояния экономики США, снижения налогов и строительства стены на мексиканской границе. Кроме того, американского лидера уличили в искажении действительности относительно ситуации с коронавирусом в США, импичмента и протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

The Washington Post является одним из самых крупных и влиятельных изданий США. Оно постоянно критикует Трампа и его администрацию, а американский лидер, в свою очередь, периодически обвиняет газету в фейковых публикациях.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп прокомментировал сообщения американских СМИ, обвинивших Россию в сговоре с афганскими талибами и гибели солдат США. Он заявил, что эти несоответствующие действительности публикации призваны навредить лично ему и Республиканской партии США.