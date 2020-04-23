СМИ рассказало о больших очередях из голодных американцев

https://static.news.ru/photo/2d508e62-85b1-11ea-889e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Многие американцы из-за распространения коронавируса лишились работы, и сейчас нагрузка на благотворительные организации, занимающиеся поставкой еды, выросла на 70%. Число нуждающихся быстро растёт.

Эрик Купер, руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио, заявил, что таких многокилометровых очередей за продуктами, которые появились на улицах города, он раньше не видел, сообщает Business Insider. Издание отмечает, что на прошлой неделе за едой обратились десять тысяч человек.

Конца кризиса не предвидится, так же как и конца этих очередей из автомобилей, — цитирует издание Купера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса COVID-19, так или иначе ударившая по всей мировой экономике, оказала серьёзное влияние и на финансовую колыбель мира — нью-йоркскую Уолл-стрит. И речь идёт не только непосредственно о денежных транзакциях. Эпидемия в США может изменить сам принцип работы финансовых гигантов.