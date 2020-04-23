СМИ рассказало о больших очередях из голодных американцев

Многие американцы из-за распространения коронавируса лишились работы, и сейчас нагрузка на благотворительные организации, занимающиеся поставкой еды, выросла на 70%. Число нуждающихся быстро растёт.
Эрик Купер, руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио, заявил, что таких многокилометровых очередей за продуктами, которые появились на улицах города, он раньше не видел,
Конца кризиса не предвидится, так же как и конца этих очередей из автомобилей, — цитирует издание Купера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса COVID-19, так или иначе ударившая по всей мировой экономике, оказала серьёзное влияние и на финансовую колыбель мира — нью-йоркскую Уолл-стрит. И речь идёт не только непосредственно о денежных транзакциях. Эпидемия в США может изменить сам принцип работы финансовых гигантов.
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