Администрация президента США Дональда Трампа начала поиск кандидата на смену министра обороны Пита Хегсета, сообщила радиостанция NPR со ссылкой на источник из числа должностных лиц. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергал эту информацию.
По словам американского чиновника, не имеющего права говорить публично, Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны, — говорится в публикации.
Хегсет оказался в центре внимания после того, как отправил конфиденциальную информацию об ударах по Йемену в групповой чат с женой и братом. Переписка в мессенджере Signal была создана самим чиновником и включала его двух родственников и сотрудников из личного и профессионального круга.
Проверка в Пентагоне началась в начале апреля, когда появилась информация об утечке информации про удары американских вооруженных сил по Йемену в мессенджере Signal. Известно, что некоторых сотрудников заставили пройти процедуру тестирования на полиграфе.
В конце марта журнал The Atlantic опубликовал новые скриншоты из закрытого чата в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники США обсуждали авиаудары по йеменским хуситам. До этого главного редактора издания случайно добавил в чат советник президента США по национальной безопасности, что позволило журналистам получить доступ к секретной информации.