Шеф Пентагона может лишиться своего поста NPR: Белый дом ищет замену Хегсету на посту главы Пентагона

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press

Пит Хегсет

Администрация президента США Дональда Трампа начала поиск кандидата на смену министра обороны Пита Хегсета, сообщила радиостанция NPR со ссылкой на источник из числа должностных лиц. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергал эту информацию.

По словам американского чиновника, не имеющего права говорить публично, Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны, — говорится в публикации.

Хегсет оказался в центре внимания после того, как отправил конфиденциальную информацию об ударах по Йемену в групповой чат с женой и братом. Переписка в мессенджере Signal была создана самим чиновником и включала его двух родственников и сотрудников из личного и профессионального круга.

Проверка в Пентагоне началась в начале апреля, когда появилась информация об утечке информации про удары американских вооруженных сил по Йемену в мессенджере Signal. Известно, что некоторых сотрудников заставили пройти процедуру тестирования на полиграфе.

В конце марта журнал The Atlantic опубликовал новые скриншоты из закрытого чата в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники США обсуждали авиаудары по йеменским хуситам. До этого главного редактора издания случайно добавил в чат советник президента США по национальной безопасности, что позволило журналистам получить доступ к секретной информации.