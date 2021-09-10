Секретная служба США опубликовала новые снимки с места теракта 11 сентября

Секретная служба США в своём Twitter-аккаунте опубликовала новые снимки с места крушения башен-«близнецов» в ходе теракта 11 сентября 2001 года. В тот день самолёт с террористами-смертниками врезался во Всемирный торговый центр, унеся жизни почти трёх тысяч человек.

На этой неделе, по мере приближения 20-й годовщины 11 сентября, мы будем делиться фотографиями с того дня и последующих дней. Некоторыми из них делились раньше, а некоторые никогда не видели, — гласит подпись в аккаунте.

Снимки были предоставлены сотрудниками ведомства, работавшими на месте разрушенного Всемирного торгового центра.

По официальной версии, Усама бен Ладен спланировал и подготовил террористический акт 11 сентября 2001 года: четыре угнанных членами движения самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Террористы-смертники направили самолёты в башни-«близнецы» Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом США. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, само происшествие назвали национальной трагедией, а приблизительный ущерб в денежном эквиваленте составил почти $500 млрд. Ответственность за совершённое преступление на себя взяла «Аль-Каида».

Ранее президент США Джо Байден к 20-ой годовщине терактов 11 сентября подготовил указ, согласно которому некоторые засекреченные ранее данные о произошедшем будут преданы огласке.