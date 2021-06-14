Недоделал Америку великой: Дональду Трампу исполнилось 75 лет

Дональду Трампу 14 июня исполняется 75 лет. Американский миллиардер и телеведущий стал одним из самых неоднозначных лидеров в новейшей политической истории США. Одержав победу над Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году, он пообещал «сделать Америку снова великой». Однако великое делание было прервано в 2020 году. Очередные выборы в Америке закончились провозглашением Джо Байдена в качестве нового главы Соединённых Штатов. Но, как утверждают сторонники Трампа, 45-го президента США рано списывать со счетов. В общем, фигура Трампа всё ещё остаётся заметной на политическом олимпе. Посмотрим, на что способны сильные лидеры после 75 лет.