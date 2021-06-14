Недоделал Америку великой: Дональду Трампу исполнилось 75 лет

Дональду Трампу 14 июня исполняется 75 лет. Американский миллиардер и телеведущий стал одним из самых неоднозначных лидеров в новейшей политической истории США. Одержав победу над Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году, он пообещал «сделать Америку снова великой». Однако великое делание было прервано в 2020 году. Очередные выборы в Америке закончились провозглашением Джо Байдена в качестве нового главы Соединённых Штатов. Но, как утверждают сторонники Трампа, 45-го президента США рано списывать со счетов. В общем, фигура Трампа всё ещё остаётся заметной на политическом олимпе. Посмотрим, на что способны сильные лидеры после 75 лет.
Участие в праймериз Дональда Трампа
Preston Ehrler/Keystone Press Agency
Избирательная кампания Дональда Трампа
Emily Molli/ZUMAPRESS.com
Дональд Трамп на инаугурации
Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency
Встреча Дональда Трампа с Бараком Обамой
Ron Sachs/ZUMAPRESS.com
Инаугурация Дональда Трампа
Gary Hershorn/ZUMAPRESS.com
Первый рабочий день Дональда Трампа
MediaPunch/face to face
Дональд и Мелания Трамп
Kevin Dietsch/dpa
Президент США Дональд Трамп
White House/via Globallookpress.com
Пресс-конференция Дональда Трампа
Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Дональд Трамп подбрасывает монету в субботу перед началом футбольного матча армейско-флотских команд в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк
White House/via Globallookpress.com
Дональд Трамп танцует после выступления в республиканском национальном комитете
Paul Hennessy, Paul Hennessy/Keystone Press Agency
Группа сторонников Трампа у здания Белого дома
Allison Dinner/ZUMAPRESS.com
Дональд Трамп говорит о ценах в США в Белом доме
Jim LoScalzo/Consolidated News Photos
Дональд и Мелания Трамп перед вступлением в должность Джо Байдена
Europa Press/Keystone Press Agency
Дональд Трамп покидает Белый дом на вертолёте перед инаугурацией Джо Байдена
Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency