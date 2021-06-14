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Участие в праймериз Дональда Трампа
США

Недоделал Америку великой: Дональду Трампу исполнилось 75 лет

13:20, 14 июня 2021
Фото: Preston Ehrler/Keystone Press Agency
NEWS.ru

Дональду Трампу 14 июня исполняется 75 лет. Американский миллиардер и телеведущий стал одним из самых неоднозначных лидеров в новейшей политической истории США. Одержав победу над Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году, он пообещал «сделать Америку снова великой». Однако великое делание было прервано в 2020 году. Очередные выборы в Америке закончились провозглашением Джо Байдена в качестве нового главы Соединённых Штатов. Но, как утверждают сторонники Трампа, 45-го президента США рано списывать со счетов. В общем, фигура Трампа всё ещё остаётся заметной на политическом олимпе. Посмотрим, на что способны сильные лидеры после 75 лет.

Участие в праймериз Дональда Трампа

Preston Ehrler/Keystone Press Agency

Избирательная кампания Дональда Трампа

Emily Molli/ZUMAPRESS.com

Дональд Трамп на инаугурации

Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Встреча Дональда Трампа с Бараком Обамой

Ron Sachs/ZUMAPRESS.com

Инаугурация Дональда Трампа

Gary Hershorn/ZUMAPRESS.com

Первый рабочий день Дональда Трампа

MediaPunch/face to face

Дональд и Мелания Трамп

Kevin Dietsch/dpa

Президент США Дональд Трамп

White House/via Globallookpress.com

Пресс-конференция Дональда Трампа

Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Дональд Трамп подбрасывает монету в субботу перед началом футбольного матча армейско-флотских команд в Военной академии США в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк

White House/via Globallookpress.com

Дональд Трамп танцует после выступления в республиканском национальном комитете

Paul Hennessy, Paul Hennessy/Keystone Press Agency

Группа сторонников Трампа у здания Белого дома

Allison Dinner/ZUMAPRESS.com

Дональд Трамп говорит о ценах в США в Белом доме

Jim LoScalzo/Consolidated News Photos

Дональд и Мелания Трамп перед вступлением в должность Джо Байдена

Europa Press/Keystone Press Agency

Дональд Трамп покидает Белый дом на вертолёте перед инаугурацией Джо Байдена

Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

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