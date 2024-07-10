«Сбрехнул четыре раза»: военкор уличил Зеленского во лжи об «Охматдете» Военкор Коц: Зеленский за минуту соврал четыре раза в кулуарах саммита НАТО

Фото: МЧС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский четыре раза соврал в кулуарах саммита стран НАТО, говоря о падении ракеты на детскую больницу «Охматдет», написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. При этом Зеленский заявил, что при ударе погибли дети и ему трудно смотреть в глаза их родителям.

Ну во-первых, по больнице ударила украинская зенитная ракета. Во-вторых, к счастью, не погиб ни один ребенок. В глаза чьим родителям трудно смотреть просроченному? — поинтересовался Коц.

Зеленский также сказал, что в такие моменты «хотел бы убить» президента России Владимира Путина, и добавил, что такой же позиции придерживаются все украинцы. А потом и вовсе заявил, что российский лидер «что-то пьет». Коц с иронией ответил, что не Зеленскому делать подобного рода заявления.

В-третьих, убивалка пока не отросла. В-четвертых, не постоянно шмыгающему носом Зеленскому заявлять, что Путин что-то там пьет. Достаточно сравнить их лица, чтобы понять, кто крепко употребляет. Итого в короткой реплике Зеля сбрехнул четыре раза, — констатировал военкор.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что заявления украинской стороны о намеренном российском ударе по Киеву не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что атаковали объекты военной промышленности Украины и авиационные базы ВСУ.