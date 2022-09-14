Россиянин оказался платным осведомителем ФБР Россиянин Игорь Данченко в 2017–2020 годах являлся платным осведомителем ФБР

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Гражданин Российской Федерации Игорь Данченко, которого Федеральное бюро расследований (ФБР) обвиняет в даче ложных показаний по делу о так называемых «российских связях» бывшего президента США Дональда Трампа, являлся платным осведомителем бюро. Данные, содержащиеся в судебных документах, приводит РИА Новости. Россиянин сотрудничал с ФБР с 2017 по 2020 годы.

США после выборов президента 2016 года вели расследование по поводу предположительно имевших место связей штаба одержавшего победу кандидата Дональда Трампа с Россией. При этом расследователи опирались на материалы досье, подготовленного бывшим сотрудником спецслужб Великобритании Кристофером Стилом. В настоящее время в суде США ведется процесс против Данченко. ФБР обвиняет его в даче ложных показаний по делу о «российских связях» Трампа. Россиянин подозревается в том, что он солгал бюро относительно источников сведений о контактах избирательного штаба Трампа с российскими официальными лицами, которые были переданы Стилу. Обвинение утверждает, что Данченко подобной информации ни от кого не получал и все данные сфабриковал сам.

В марте 2017 года ФБР зарегистрировало ответчика (Данченко) как платного конфиденциального источника ФБР. ФБР прекратило сотрудничать с ответчиком в октябре 2020 года <...>. Ответчик солгал агентам ФБР во время нескольких допросов, — говорится в документе, который был предоставлен командой специального прокурора Джона Дюрама.

В документе сказано, что Данченко предоставлял данные Стилу, который на их сновании подготовил материалы досье, на которое опирались американские власти при расследовании связей Трампа с Россией.

В начале августа на вилле Трампа в Палм-Бич во Флориде ФБР провело обыск, в котором участвовали «по меньшей мере» 100 агентов спецслужбы. Силовиков интересовали документы, которые политик, по их мнению, взял с собой из Белого дома.

В дальнейшем Дональд Трамп обвинил агентов ФБР в краже конфиденциальных медицинских документов. В соцсети Truth Social, которая принадлежит экс-главе Соединенных Штатов, он написал, что сотрудники спецслужб вломились в его частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде и изъяли его «высококонфиденциальные» медсправки. Теперь, по словам Трампа, агенты ФБР смогут убедиться, что он совершенно здоров.