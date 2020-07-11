Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США

https://static.news.ru/photo/59c402f4-c318-11ea-a2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Nikulin/instagram.com

Жюри присяжных федерального суда Северного округа Калифорнии единогласно признало гражданина РФ Евгения Никулина виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений, защита планирует оспорить это решение.

Судьей на процессе был Уильям Алсап, трансляция из зала суда велась в Zoom. Несмотря на то, что присяжные признали россиянина виновным, они не согласились с утверждениями прокуратуры по двум пунктам карательно мотивов проникновения Никулина в компьютерные системы двух американских предприятий, передаёт РИА Новости.

Адвокат Никулина Аркадий Бух объявил, что защита не согласна с решением суда и будет подавать на апелляцию.

Однозначно подаем на апелляцию. Уже есть договорённость с семьей. Произошла большая несправедливость, — цитирует юриста ТАСС.

Бух подчеркнул, что существует заключение назначенного судом психиатра о том, что обвиняемый психически нездоров, возможно, защита при оспаривании будет использовать и другие аргументы. Из-за пандемии коронавируса могут возникнуть изменения в сроках, в которые можно подать апелляцию, по закону на это отведено 60 дней.

Приговор россиянину планируется огласить 29 сентября.

Евгений Никулин был задержан в Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его считают причастным к хакерским атакам на сайты крупных американских компаний, совершённым в 2012 году. Власти США считают Никулина причастным к хакерским атакам на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring. Сам россиянин уверяет, что от него требуют лжесвидетельства — признания во вмешательстве в выборы в США. Он не признаёт своей вины.

Как писал NEWS.ru ранее, в США россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы по делу о хакерской деятельности. При этом ранее обвинение просило для гражданина РФ 15 лет тюремного заключения, а защита настаивала, что срок не должен превышать семи лет.