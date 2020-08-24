Республиканцы утвердили Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США

https://static.news.ru/photo/b0f18454-e616-11ea-957c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Reynolds /CNP/AdMedia/Global Look Press

Республиканская партия Соединённых Штатов Америки утвердила Майка Пенса в качестве своего кандидата в вице-президенты на ноябрьских выборах главы США. Политик занимает должность с 20 января 2017 года. Соответствующее решение республиканцы приняли 24 августа 2020 года по итогам неформального голосования во время своего общенационального съезда в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Кандидатуру Пенса одобрили без подсчёта голосов делегатов. Это объясняется тем, что конкурентов у политика не было, пишет ТАСС.

Леди и джентльмены, делегаты и гости, я рад сообщить, что <...> нынешний съезд единогласно поддержал кандидатуру Майка Пенса на пост вице-президента США от Республиканской партии, — заявил во время съезда конгрессмен Кевин Маккарти (республиканец).

Именно Маккарти руководил во время съезда церемонией выдвижения и утверждения кандидатуры Пенса. Политик возглавляет республиканское меньшинство в Палате представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий руководитель США (представитель республиканцев) Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru ранее, журналисты из США и Канады обнаружили, что Джо Байден позаимствовал «свою» речь у канадских политиков. Сообщается, что он произнёс: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. И свет сильнее тьмы». Похожие фразы произнесли ранее два представителя соседней страны.