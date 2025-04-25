Решение Трампа вынудило Гарвардский университет выйти на «рынок» Bloomberg: Гарвардский университет будет продавать активы на $1 млрд

Фото: Farrell Grehan/Arcaid/Global Look Press

Гарвардский университет ведет переговоры о продаже своих активов, сообщает агентство Bloomberg​​​​​​. Речь идет о сумме в $1 млрд (83 млрд рублей). Причиной являются блокировки финансирования администрацией президента США Дональда Трампа.

Решение может затронуть портфель акций частного фонда учебного заведения. Администрация университета работает с Jefferies Financial Group, чтобы передать ей акции инвестиционной компании Lexington Partners. Условия сделки пока не согласованы, их будут прорабатывать до конца нынешнего года.

Усилия по реализации портфеля акций Гарвардский университет начал предпринимать еще осенью 2024 года. Такую необходимость администрация поняла сразу после избрания Трампа президентом.

Ранее сообщалось, что Гарвардский университет подал иск в суд штата Массачусетс против администрации Дональда Трампа из-за блокировки финансирования. Учебное заведение обвиняет власти в незаконной кампании, направленной на наказание Гарварда за защиту своих конституционных прав.

До этого американский лидер указал, что Гарвардский университет «сбился с пути» и не заслуживает федерального финансирования. По его мнению, вуз нанимает радикально настроенных преподавателей, которые учат студентов неудачам.