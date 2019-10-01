https://static.news.ru/photo/99b344c0-e46a-11e9-af25-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Основатель компании Amazon Джефф Безос сохранил лидерство в ежегодном рейтинге самых богатых людей США. Бизнесмен удержал свои позиции, даже несмотря на самый дорогой развод в истории. Бывшая супруга Безоса Маккензи получила в результате расторжения брака 19,7 млн акций Amazon — 4% всех ценных бумаг компании. У самого предпринимателя осталось 12% акций.

Рейтинг богатейших людей Америки составляет журнал Forbes . При составлении списка издание учитывает состояние бизнесменов, а также то, какую сумму они унаследовали от родителей и с какими трудностями им приходилось сталкиваться в жизни. С 2018 года Forbes также оценивает объём денежных средств, переданных фигурантами рейтинга на благотворительность, и какую долю от их общего состояния составляют эти суммы.

Состояние Безоса в $108 млрд позволило ему с небольшим отрывом обойти находящегося на второй строчке Билла Гейтса ($105,1 млрд). На третьем месте оказался Уоррен Баффет ($81,7 млрд). Четвёртым стал Ларри Эллисон ($66,2 млрд). Глава facebook Inc. Марк Цукерберг стал пятым ($65,3 млрд). Президент США Дональд Трамп занял 271 место с состоянием в $3,1 млрд.

Джефф Безос в 2018 году стал первым человеком в рейтинге богатейших американцев, чьё состояние выражается 12-значным числом. В марте 2019 года бизнесмен возглавил рейтинг богатейших людей мира. Тогда его состояние оценили в $131 млрд.

Как сообщал News.ru, 22 августа десять богатейших людей планеты потеряли $14 млрд за один день из-за обвала рынка ценных бумаг, вызванного обострением торговой войны между Китаем и США.