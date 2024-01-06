Разбившийся в авиакатастрофе актер оставил в соцсетях тревожное послание NYP: Кристиан Оливер перед гибелью в авиакатастрофе поприветствовал всех из рая

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Голливудский актер Кристиан Оливер незадолго до своей гибели в авиакатастрофе опубликовал пост в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена), пишет издание New York Post. Мужчина, отдыхая на Карибах, передал подписчикам «привет из рая», из мира «общности и любви».

Привет откуда-то из рая! К общности и любви <...> 2024 год, вот мы и пришли, — написал Оливер за три дня до смерти.

Ранее стало известно, что голливудский актер Кристиан Оливер и его дети погибли в авиакатастрофе на Карибах. 52-летний мужчина с дочками 10 и 12 лет Мадитой и Анник находились на борту небольшого одномоторного самолета, которое рухнуло в воду с высоты. По информации национальной полиции Сент-Винсент и Гренадины, также погиб пилот, который вместе с пассажирами вылетел в направлении Сент-Люсии.

Позднее очевидцы опубликовали видео падения воздушного судна c Кристианом Оливером и двумя его дочерями на борту. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как небольшой самолет камнем падает носом вниз. Через несколько секунд он на большой скорости врезается в воду и практически мгновенно исчезает из виду. Сообщалось, что спасатели немедленно выдвинулись к месту крушения, но никого спасти не удалось.