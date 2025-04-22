Раскрыто направление ближневосточного турне Трампа Белый дом: Трамп с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, президент посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Я также могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая, — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на мировом нефтяном рынке остается неспокойной и эмоционально перегруженной на фоне новых решений США по торговым пошлинам. По его мнению, также растет напряжение и в более широком экономическом контексте — в мировой экономике наблюдается нестабильность. Власти России, по его словам, «аномально» внимательно наблюдают за происходящим и намерены делать все возможное для смягчения последствий глобальных потрясений для национальной экономики.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп планирует в скором времени снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным. По словам хозяина Белого дома, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то он введет вторичные пошлины на нефть из РФ. Однако Трамп может скорректировать стратегию, посчитав экономическое партнерство с Россией более выгодным, чем оказание на нее давления.