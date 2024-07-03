Раскрыта тайна «корабля-призрака», напугавшего жителей американского штата Хозяина вынесенного на берег «корабля-призрака» нашли в США

Фото: Bruce R. Bennett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Береговая охрана Флориды

«Корабль-призрак», напугавший жителей Флориды, был брошен владельцем во время шторма, сообщает NBC 6 South Florida. Мужчину и его сына, отправившихся в кругосветное путешествие, спасла береговая охрана на вертолете, а судно осталось в пучине волн.

Вечером 18 июня к пляжному домику одной семьи в Пенсаколе подплыла парусная лодка без людей на борту. Она была потрепанной и выглядела зловеще, поэтому быстро привлекла внимание местных жителей и СМИ. Предполагалось, что во время ветра она оторвалась от пристани и отправилась в свободное плавание.

Однако это оказалось не так: фотографии в соцсетях увидел владелец корабля. Оказалось, что он приобрел судно «Леди Екатерина III» в мае за $80 тысяч (7 млн рублей) и отправился вместе с девятилетним сыном в кругосветное путешествие, предварительно закрыв свой бизнес по раскопкам и распродав имущество. Однако спустя неделю они попали в шторм. Через устройство спутниковой связи путешественники связались со спасателями и сообщили, что находятся в 190 милях (305 км) к югу от Панама-Сити. На место прибыл вертолет и спас мужчину с ребенком, а «Кэтрин» нашли спустя 17 дней на расстоянии почти 200 миль (321 км) от места старта путешествия.

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