Раскрыта несбывшаяся мечта умершего Мэттью Перри Экс-девушка Мэттью Перри Кейти Эдвардс заявила, что актер мечтал стать отцом

Фото: Offspring Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэттью Перри

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри, который скончался в прошлом году, больше всего на свете мечтал стать отцом, рассказала его бывшая возлюбленная и помощница Кейти Эдвардс, ее слова приводит издание Mirror. Она поделилась, что последний раз видела Перри в одном из небольших баров незадолго до его кончины. Тогда он заявил ей, что помолвлен, однако ее эта новость не удивила, поскольку он всегда хотел создать семью.

Иметь детей было главной мечтой его жизни. Он чувствовал, что становится старше, поэтому меня бы не удивило, если бы он очень быстро женился. Он чувствовал, что эти часы тикают, — рассказала женщина.

По ее словам, в их последнюю встречу актер выглядел неопрятным и набравшим вес. Эдвардс призналась, что бывший возлюбленный долгое время боролся со своими зависимостями, однако на тот момент выглядел так, словно у него опустились руку и ему стало все равно.

В январе стало известно, что полиция Лос-Анджелеса закрыла дело о смерти Мэтью Перри после того, как было установлено, что актер умер от острого воздействия кетамина. Его смерть признана несчастным случаем. В отчете о вскрытии уточняется, что факторами, способствовавшими смерти актера, стали также утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие препарата, используемого для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Перри скончался от остановки сердца в джакузи своего дома в конце октября 2023 года. Утром он занимался спортом. После возвращения домой он отправил своего помощника по делам. Когда тот вернулся, Мэттью уже был мертв. Следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента не обнаружили. Признаков насильственной смерти также не было зафиксировано. Актер был самым молодым среди коллег по сериалу.