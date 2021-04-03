Работавший в русской мафии агент ФБР назвал главную «фишку» спецслужб

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Бывший агент ФБР (Федеральное бюро расследований) США Майк МакГоуэн рассказал о главных «фишках» в работе коллег под прикрытием в американской спецслужбе.

Сам МакГоуэн трудился в шести разных преступных группировках под прикрытием, а на службе в общей сложности 31 год. В его послужном списке такие внушительные группировки, как Коза ностра, русская мафия и прочие.

Агент рассказал, что перед внедрением в организацию, конечно, все специалисты должны пройти подготовку. Например, он учит будущих агентов «в полях» следующему трюку: боец должен подойти в баре к любому из указанных людей и через время вернуться с девичьей фамилией его матери. Так МакГоуэн добивается, чтобы сотрудники ФБР умели войти в доверие любому человеку.

Когда «студент» готов и начальство выбрало для него объект внедрения, он должен придумать себе легенду — или историю своей жизни, стереть свою личность и поверить в существование новой.

Каждый агент придумывает себе легенду сам, но главное правило — она должна процентов на 80% состоять из правды. То есть, в новой истории жизни человека должны быть те вещи, в которых он действительно разбирается: хобби, спорт, животные и прочие.

Не нужно врать до тех пор, пока это не является необходимостью для сбора улик. Так что в моих шести личностях почти 80% были одной и той же информацией, — рассказал Майк МакГоуэн в интервью Tatler Russia.

Агенты — не актёры, добавил бывший офицер, второго дубля у них нет, и малейшая ошибка может, буквально, стоить им жизни. Поэтому главное, когда человек под прикрытием — не играть роль, а жить той жизнью, которую ты придумал.

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