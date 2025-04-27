Пушков высказался о «подозрительной» смерти свидетельницы по делу Эпштейна Пушков назвал подозрительным самоубийство свидетельницы по делу Эпштейна

Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джеффри Эпштейн

Самоубийство свидетельницы по делу Джеффри Эпштейна Вирджинии Джуффре является очень подозрительным, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Политик напомнил, что правозащитница была твердо намерена разоблачить миллиардера и не раз подчеркивала, что никогда не лишила бы себя жизни.

Видные республиканцы в США выражают скептицизм по поводу официальной версии самоубийства, — заметил сенатор.

Ранее Вирджиния Джуффре, которая ранее заявила о сексуальном насилии со стороны британского принца Эндрю, была обнаружена мертвой. Тело женщины нашли в ее доме в Австралии. В СМИ напомнили, что правозащитница является «самым ранним и громким из голосов», сделавшим подобные заявления о влиятельном американце.

До этого была обнародована переписка младшего брата короля Карла III британского принца Эндрю с Эпштейном. Причем она датируется февралем 2011 года. К тому времени особа королевской крови публично заявил, что оборвал все связи с финансистом. Некоторые из электронных писем были отправлены в тот день, когда принцу предъявили обвинения в насилии. Переписка была передана в суд Лондона для дальнейшей экспертизы.