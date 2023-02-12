Против скандального продюсера возбудили еще одно уголовное дело Продюсера Вайнштейна обвинили в пытках и незаконном лишении свободы

Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Харви Вайнштейн

Против скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна возбуждено еще одно уголовное дело, передает CNN. В пытках и незаконном лишении свободы его обвинила актриса, за изнасилование которой мужчину осудили в прошлом декабре. Пострадавшая предпочла остаться инкогнито.

Артистка обвинила Вайнштейна в сексуальных побоях, незаконном лишении свободы и не только. Следствие считает, что преступления были совершены в 2013 году в отеле в Беверли-Хиллз. Там, предположительно, продюсер и напал на актрису.

В прошлом декабре Харви Вайнштейна признали виновным еще в трех преступлениях сексуального характера. Такой вердикт вынесли присяжные в суде Лос-Анджелеса. Продюсера признали виновным в сексуальных посягательствах, «принуждении к оральному совокуплению» и совершении еще одного преступления сексуального характера в отношении женщины. В деле актриса фигурирует под вымышленным именем Джейн Доу.

После первого суда в 2020 году Вайнштейн получил 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу.