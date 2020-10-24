Пропавшую картину Джейкоба Лоуренса нашли благодаря посетительнице музея

https://static.news.ru/photo/6fbfd964-1699-11eb-a894-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Jacob and Gwendolyn Knight Lawrence Foundation, Seattle/Artists Rights Society

Посетительница выставки «Джейкоб Лоуренс: Американская борьба» в Метрополитен-музее в Нью-Йорке (США) помогла обнаружить считавшееся потерянным навсегда полотно художника из серии «Борьба. Из истории американского народа» (1954–1956).

Гостья экспозиции заметила, что в зале отсутствуют пять произведений цикла, первоначально включавшего 30 шедевров, и предположила, что одно из них может принадлежать её соседям, пишет газета New York Times.

И её догадки подтвердились. Пожилые супруги, живущие рядом с музеем, купили картину № 16 во время благотворительных торгов в 1960 году, и с тех пор она висела у них дома. Серия «Борьба. Из истории американского народа» показывает сцены из истории США с участием афроамериканского и коренного населения.

В современном искусстве находки подобного рода — крайняя редкость. Ещё более волнительно то, что его сделала посетительница, которая живёт около музея, — рассказал глава Метрополитен-музея Макс Холляйн.

Обнаруженная картина в хорошем состоянии. Её собираются включить в выставку работ мэтра, которая завершится в музее Нью-Йорка 1 ноября 2020 года. Потом полотно начнут показывать в других музеях США вместе с другими произведениями.

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