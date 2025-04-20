Пропавшая во время урагана собака вернулась к хозяйке спустя пять лет USA Today: пережившая ураган собака воссоединилась с хозяйкой через пять лет

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Собака по кличке Кингстон, пропавшая после урагана в американском штате Луизиана в 2020 году, вернулась к своей хозяйке Дебби Ла Флер спустя пять лет, сообщает издание USA Today. Женщина обнаружила исчезновение своего йоркширского терьера, когда вернулась домой и увидела разбитое окно.

Он был частью нашей жизни. Он был нашим ребенком, — рассказала американка.

Спустя столько времени хозяйка уже отчаялась найти питомца, как вдруг получила письмо о том, что с Кингстоном все в порядке. Пес выжил во время урагана и остался на улице, пока его не нашли студенты из соседнего штата и не приютили. Ла Флер провела четыре часа в пути, чтобы вновь увидеть своего любимца.

Она рассказала, что Кингстон был верным другом ее покойного мужа, который трагически погиб несколько лет назад. Встреча с собакой стала для женщины счастливейшим моментом. Она призналась, что к ней будто вернулась частичка супруга.

Ранее сообщалось, что собака по кличке Победа, которая в зоне спецоперации помогла российским бойцам пробраться через минные поля, стала золотым призером международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар»). Церемония вручения премии состоялась в городе Зеленоградске Калининградской области.

До этого в Красногорске девушка сняла квартиру, а когда ее не было, туда зашел хозяин, взял ее собаку и выбросил на улицу. 20-летняя Дарина сняла жилье на Парковой улице, доплатив за 13-летнего йоркширского терьера по кличке Бирма 10 тысяч рублей. Однако через неделю владелец недвижимости вынес животное на улицу, где оно погибло под колесами машины.