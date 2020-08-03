Прокурор сообщил, что ведёт расследование финансовой деятельности Трампа

https://static.news.ru/photo/c6182b3c-d5cf-11ea-9dd6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/GloballookPress

Окружной прокурор района Манхэттен в США Сайрус Вэнс сообщил, что ведёт расследование «криминальной» финансовой деятельности президента США Дональда Трампа.

Адвокаты потребовали отклонить запрос большого жюри финансовых документов Trump Organization, как политически мотивированное преследование американского лидера.

Затем прокурор Сайрус Вэнс через суд призвал отклонить требования адвокатов. Он отметил, что в деле есть «публичные сообщения о широкой и долговременной криминальной деятельности» компании, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что окружной прокурор давно расследует финансовую деятельности компании Дональда Трампа. Однако в деле впервые упоминают «криминальную деятельность».

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп сообщил о разработке властями США новых норм, касающихся рабочих виз типа H1-B. Новые правила будут направлены на то, чтобы предотвратить увольнение американцев и их последующую замену работниками из числа иностранцев.