Прокуратура Нью-Йорка арестовала экс-помощника Трампа за мошенничество

https://static.news.ru/photo/fbaab968-e2f4-11ea-972f-fa163e074e61_660.jpg Стивен Бэннон Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк арестовала экс-помощника президента США Стивена Бэннона и ещё троих человек по обвинению в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров.

Помимо Бэннона под стражу взяты Брайан Колфейдж, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши.

В прокуратуре отметили, что они обманным путём выманивали деньги доноров в рамках онлайн-кампании под названием We Build the Wall («Мы строим стену»). В рамках кампании было собрано более $25 млн пожертвований.

В 2016 году Бэннон занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональд Трампа. Затем был назначен на пост главного стратега администрации в Белом доме. В августе 2017 года Бэннон ушёл в отставку.

Как ранее писал NEWS.ru, брат американского афериста Бернарда Мэдоффа Питер Мэдофф освободился, отбыв практически весь десятилетний срок заключения, назначенный ему за мошенничество во время работы в одной из организаций печально известного родственника.