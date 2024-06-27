Профессор объяснил, почему Украине грозит «большая беда» Профессор Миршаймер: ситуация на Украине в ближайшие месяцы будет ухудшаться

Фото: МО Украины

Ситуация на Украине в течение ближайших нескольких месяцев будет становиться все хуже, заявил в ходе беседы на YouTube-канале Deep Dive американский профессор Джон Миршаймер. По его словам, Киев ждет «действительно ужасное» положение осенью и зимой.

Эксперт раскритиковал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что стратегия Украины оказалась весьма эффективной. Профессор отметил, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, что серьезно усугубит ситуацию в стране с приходом похолоданий. Кроме того, ужасная ситуация в энергетике ударит по промышленности и вооруженным силам.

Поэтому тезис о том, что на Украине все хорошо и мы помогаем им стабилизировать ситуацию, является еще одним примером того, как Тони Блинкен и администрация [президента США Джо] Байдена в целом дают комментарии, лишенные всякого смысла. Украина в большой беде, и мы в большой беде, — сказал Миршаймер.

Ранее Джон Миршаймер заявлял, что решение бывшего президента США Джорджа Буша — младшего присоединить Украину к НАТО обернулось для этой страны катастрофой. По его словам, если бы не обещания Вашингтона Киеву на этот счет, Украина была бы «в целости и сохранности».