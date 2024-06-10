Пристрастие к вейпу довело студентку до реанимации LADBible: в США студентка оказалась в реанимации из-за частого курения вейпа

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Студентка из США попала в реанимацию из-за частого курения вейпа, пишет LADBible. По данным издания, 17-летняя девушка посинела и потеряла сознание во время ночевки у подруги, отмечается, что у нее едва не произошла остановка сердца.

Как стало известно изданию, приехавшие медики смогли реанимировать Кайлу Блат и отвезли ее в больницу. Врачи провели обследование и установили, что из-за чрезмерного курения вейпа в ее легком образовался и лопнул небольшой пузырь.

Сообщается, что Блат пробыла в медучреждении две недели, прежде чем ее выписали. Пострадавшая заявила, что откажется от вейпов после того, что ей пришлось пережить.

Когда мне было 15, вейпы стали популярными. Все мои друзья их курили. Я думала, что это безвредно, поэтому со мной все будет хорошо, — рассказала она.

Ранее на серой ветке московского метро произошел конфликт между пассажирами из-за курения вейпа. По словам очевидцев, девушка курила электронную сигарету в вагоне, а пассажир попросил ее остановиться. Девушка ответила пассажиру грубостью.

До этого скорая увезла в реанимацию 15-летнюю школьницу из микрорайона Шувалово-Озерки. Родители считают, что причиной стало пристрастие к вейпу. По их словам, накануне ночью девочка демонстрировала нетипичное поведение: попеременно злилась и веселилась без видимой причины. В семье недавно узнали, что дочь курит, мать связала инцидент с вейпом.