Президент США подписал закон о повышении потолка госдолга США до $31,4 трлн

Президент США Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга страны на $2,5 трлн — до $31,4 трлн, говорится в распространённом Белым домом заявлении. Накануне эту инициативу с перевесом в один голос одобрил сенат Конгресса США — в её поддержку высказались 50 сенаторов, 49 проголосовали против.

В четверг, 16 декабря 2021 года, президент подписал закон <...>, который представляет полномочия для увеличения лимита задолженности на $2,5 трлн, — отмечается в документе.

Палата представителей США так же поддержала увеличение предела государственного долга. За эту меру проголосовали 220 законодателей, 212 высказались против, после этого документ отправился на подпись президенту.

В середине октября Байден также утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что, как ранее отмечали в Минфине, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск высказались против идеи Демократической партии США ввести в стране «налог на миллиардеров». По их мнению, реализация инициативы будет иметь негативные последствия для страны и не решит проблему погашения госдолга.