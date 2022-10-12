Президент США Байден: Путин – рациональный игрок, который просчитался

Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина «рациональным» игроком, который «просчитался» на Украине, сообщает телеканал CNN. Американский лидер добавил, что президент России рассчитывал, что его «встретят с распростертыми объятиями в Киеве — колыбели матушки России». Он назвал цели России «неправильными».

Я полагаю, что он рациональный игрок, который серьезно просчитался, — заявил Байден.

Запад неоднократно выступал с критикой действий Москвы на Украине. Полное интервью президента Байдена будет опубликовано 12 октября на официальном сайте телеканала.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что урегулирование на Украине должно включать защиту ее целостности, восстановление с возможным использованием российских средств. Он добавила, что США приветствуют готовность президента Украины Владимира Зеленского к справедливому миру.

Она перечислила условия, которые Зеленский выдвинул для достижения этого мира. Она при этом не уточнила, отказывается ли глава Украины Зеленский от слов о том, что Киев не будет вести переговоры с Москвой.