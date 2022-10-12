Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина «рациональным» игроком, который «просчитался» на Украине, сообщает телеканал CNN. Американский лидер добавил, что президент России рассчитывал, что его «встретят с распростертыми объятиями в Киеве — колыбели матушки России». Он назвал цели России «неправильными».
Я полагаю, что он рациональный игрок, который серьезно просчитался, — заявил Байден.
Запад неоднократно выступал с критикой действий Москвы на Украине. Полное интервью президента Байдена будет опубликовано 12 октября на официальном сайте телеканала.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что урегулирование на Украине должно включать защиту ее целостности, восстановление с возможным использованием российских средств. Он добавила, что США приветствуют готовность президента Украины Владимира Зеленского к справедливому миру.
Она перечислила условия, которые Зеленский выдвинул для достижения этого мира. Она при этом не уточнила, отказывается ли глава Украины Зеленский от слов о том, что Киев не будет вести переговоры с Москвой.