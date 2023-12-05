Пресс-секретарь Байдена сбежала с брифинга после каверзного вопроса Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса про Owasco PC

Фото: Official White House/Carlos M. Vazquez II

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса о том, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC, сообщает The Daily Caller. Издание отметило, что таким образом она явно попыталась уклониться от ответа.

Я должна вам прояснить: я не видела этот отчет, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу, — заявила Жан-Пьер, после чего спешно схватила папку с бумагами и покинула трибуну.

Надзорный комитет палаты представителей незадолго до этого выступил с заявлением, что Owasco PC получала средства от «компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм». По мнению конгрессменов, выплаты Джо Байдену показывают, что президент, вопреки его собственным заявлениям, «знал, участвовал и получал выгоду от практикуемых его семьей схем торговли влиянием».

До этого сообщалось, что Джо Байден в бытность вице-президентом получил незаконно легализованные $40 тысяч из Китая. Это первый доказанный случай того, что семья главы Белого дома получала часть доходов за рубежом. Средства поступили от его младшего брата, который был бизнес-партнером Хантера Байдена.

Сам Байден-младший согласился дать показания в конгрессе. Он явится по повестке в надзорный комитет палаты представителей 13 декабря. Предполагается, что наследник американского лидера прольет свет на степень вовлеченности американского президента в бизнес-операции своих родственников, которые, предположительно, торговали его именем по всему миру.