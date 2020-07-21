Предвыборный штаб Трампа обвинил TikTok в слежке за американцами

https://static.news.ru/photo/845a3ba8-caef-11ea-8a76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/#/search/GlobalLookPress

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа сообщил, что приложение TikTok следит за данными американцев.

TikTok шпионит за вами. TikTok поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне, — приводит сообщение штаба портал KP.RU.

Сотрудники предвыборного штаба Дональда Трампа также опубликовали опрос для жителей США в социальной сети Facebook, в котором американцы могут высказать мнение о том, стоит ли блокировать приложение на территории страны.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал мнение, что приложение TikTok следует заблокировать. А госсекретарь США Майк Помпео «рекомендовал» установить приложение тем, кого «не смущает, что их данные окажутся в руках Коммунистической партии Китая».

Как писал NEWS.ru, китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, планирует перенести свою штаб-квартиру в Лондон. В настоящее время ведутся переговоры с властями Великобритании. Руководство организации рассматривает и другие локации, однако сейчас оно сосредоточено на проблемах, возникших в Соединённых Штатах.